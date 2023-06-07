Demet Özdemir leopar bikinisiyle poz verdi Boşandıktan sonra arkadaşlarıyla tatile çıkan Demet Özdemir, tatilde verdiği pozları Instagram hesabından yayınlıyor.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sorunsuz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Adım Farah' dizisinin sezon finali yapmasıyla geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı.

31 yaşındaki güzel oyuncu, 15.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatilden kareler yayınlıyor.

En son Leopar desenli bikinisiyle havuzda poz veren ünlü isim, kısa sürede 166 bin beğeniye ulaştı. Şu sıralar adı işletmeci Umut Evirgen'le anılan Özdemir'e yorum yağdı.

"Sana helal olsun"

Geçtiğimiz ay sosyal medyadan takipleşmeye başlayan ikiliden Evirgen, oyuncunun bu pozuna kayıtsız kalamayarak; "Sana helal olsun" yazdı.