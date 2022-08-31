Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir'in düğün dansında ağladığı anlar sosyal medyaya düştü.

Uzun bir süredir birliktelik yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, haziran ayında nişanlandı. Ünlü çift, 28 Ağustos'ta muradına erdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Demet ağladı

Ünlü çiftin düğün dansı görüntüleri ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'la Zeki Müren'in Aklımda Sen Fikrimde Sen şarkısında dans eden Demet Özdemir, gözyaşlarına engel olamadı.

Ünlü çiftin romantik halleri sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir mutluluktan ağladı VİDEO