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    Demet Özdemir mutluluktan ağladı

    Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir'in düğün dansında ağladığı anlar sosyal medyaya düştü.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:17
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    Demet Özdemir mutluluktan ağladı

    Uzun bir süredir birliktelik yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, haziran ayında nişanlandı. Ünlü çift, 28 Ağustos'ta muradına erdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.

    Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

    Demet ağladı

    Ünlü çiftin düğün dansı görüntüleri ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'la Zeki Müren'in Aklımda Sen Fikrimde Sen şarkısında dans eden Demet Özdemir, gözyaşlarına engel olamadı.

    Ünlü çiftin romantik halleri sosyal medyada gündem oldu.

    Demet  Özdemir mutluluktan ağladı VİDEO

    Demet Özdemir mutluluktan ağladı #1

    Demet Özdemir mutluluktan ağladı #2


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