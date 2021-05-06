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- Demet Özdemir organik beslenmeye başladı
Demet Özdemir organik beslenmeye başladı
Sağlıklı yaşamaya dikkat eden Demet Özdemir, organik beslenme kararı kaldı.
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 11:44
- Güncelleme : 06.05.2021 - 11:48
Son dönemin gözde oyuncularından Demet Özdemir, geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya bir villa almıştı.
TARLADAN KENDİ TOPLUYOR
Organik beslenmeye başlayan oyuncu Demet Özdemir, mutfak alışverişini çevre köylerden yapmaya başladı.
Fırsat buldukça köylülerin ekip biçtiği tarlalara gidiyor, ürünleri yerinden satın alıyor.