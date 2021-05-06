Demet Özdemir organik beslenmeye başladı

Libya Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız anlaşmada Yunanistan ile aynı fikirde değiliz

CHP Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verendi

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz yorum yaptı

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