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    Demet Özdemir organik beslenmeye başladı

    Sağlıklı yaşamaya dikkat eden Demet Özdemir, organik beslenme kararı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 11:48
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    Demet Özdemir organik beslenmeye başladı

    Son dönemin gözde oyuncularından Demet Özdemir, geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya bir villa almıştı.

    TARLADAN KENDİ TOPLUYOR

    Organik beslenmeye başlayan oyuncu Demet Özdemir, mutfak alışverişini çevre köylerden yapmaya başladı.

    Fırsat buldukça köylülerin ekip biçtiği tarlalara gidiyor, ürünleri yerinden satın alıyor.

    Demet Özdemir organik beslenmeye başladı #1

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