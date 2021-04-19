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    Demet Özdemir, paten kayıyor

    Güzel oyuncu Demet Özdemir'in yeni bir merakı daha ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 08:38
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    Demet Özdemir, paten kayıyor

    Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medya hesabının aktif kullanan ünlülerden. Özdemir, Instagram hesabından  paylaştığı son fotoğrafta yeni gözdesini açıkladı.

    Boş zamanlarında ayağından pateni çıkarmayan güzel oyuncu, önceki gün evinin önünde tur attı.

    "ÇOK PROFESYONEL DEĞİLİM"

    Özdemier, “Çok profesyonel olmasam da fırsatını buldukça hemen geçiriyorum ayaklarıma. Paten kaymaya bayılıyorum” dedi.

    Demet Özdemir, paten kayıyor #1Demet Özdemir, paten kayıyor #2

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