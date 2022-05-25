Demet Özdemir: Romantik olamıyorum

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan Demet Ödemir, romantik bir insan olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in, yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Oğuzhan Koç'un 37'nci yaş gününde yayınladığı poz ve mesaj sosyal medyada gündem olmuştu.

Sonrasında paylaşım üzerine konuşan ve "Romantik olmayı beceremiyorum" diyen Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, bu açıklamasıyla ilgili konuştu.

Demet Özdemir, muhabirlerin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Romantik değilim" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi romantik bulmuyorum"

"Ben öyle düşünüyorum. 'Ben romantik birisiyim' desem de biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum."

Güzel oyuncu oğzuhan Koç'un doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Sana hep söyledim ! Seversem Görersin. Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol. Doğarsan görersin"



