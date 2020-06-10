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Demet Özdemir tatilde
Ünlü oyuncu Demet Özdemir; koronavirüsten uzak, teknede keyif yapıyor.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 12:41
Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinden çıkmayan oyuncu Demet Özdemir, normalleşme sürecine girdi. Evde sıkılan Özdemir, tatil sezonunu açtı.
TAKİPÇİLERİ FOTOĞRAFINI ÇOK BEĞENDİ
Salgın yüzünden setlere dönemeyen oyuncu, bikinili karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir, Instagram'da “Kavuştuk” notuyla yayınladığı tatil pozu ile adından söz ettirdi.
Teknede çekildiği bikinili pozuna kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncuyu, takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.