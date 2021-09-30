Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç alışverişe çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, beraber çıktıkları alışverişte objektifler yansıdı.

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Bir süredir birlikte olan ve son zamanlarda “Reklam aşkı mı?” haberleriyle gündeme gelen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Soru almayan sadece muhabirlere teşekkür etmeyi tercih eden çift, baş başa yedikleri öğle yemeğinin ardından alışveriş turu attı.

DEMET'İN ELBİSESİ KONUŞULDU

Sosyal medyada ise Demet Özdemir'in kıyafeti en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun kıyafetini beğenirken bazı takipçiler ise Özdemir'in tarzını beğendi.