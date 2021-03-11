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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem yakın arkadaşı olan Demet Özdemir ile olan ilişkisini artık gizlemiyor.