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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele

    Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem yakın arkadaşı olan Demet Özdemir ile olan ilişkisini artık gizlemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 07:28
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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele

    Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Bomonti’deki bir mekandan çıkarken, ilk kez el ele görüntülendi.

    "KAÇMIYORDUK"

    Dört aydır birlikte olan çiftten şarkıcı, “Kaçmıyor ve saklanmıyorduk. Sadece hayatın biraz normale dönmesini bekliyorduk. İşte karşınızdayız” dedi.

    Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020 yılının son günlerinde ortaya çıkmış, Çeşme tatiliyle de belgelenmişti.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele #1

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele #2

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