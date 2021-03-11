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- Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ele
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem yakın arkadaşı olan Demet Özdemir ile olan ilişkisini artık gizlemiyor.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 07:28
Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Bomonti’deki bir mekandan çıkarken, ilk kez el ele görüntülendi.
"KAÇMIYORDUK"
Dört aydır birlikte olan çiftten şarkıcı, “Kaçmıyor ve saklanmıyorduk. Sadece hayatın biraz normale dönmesini bekliyorduk. İşte karşınızdayız” dedi.
Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020 yılının son günlerinde ortaya çıkmış, Çeşme tatiliyle de belgelenmişti.