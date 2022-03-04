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    Demet Özdemir, yatakta poz verdi

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bir dergiye yatakta poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:35
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    Demet Özdemir, yatakta poz verdi

    Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu Demet Özdemir, bir derginin bu ayki kapağında yer aldı. Objektif karşısına geçen Özdemir, verdiği pozlarla sosyal medya hesabından paylaştı.

    Yatakta pozlar veren Özdemi yayınladığı karelere;  "Yeter ki bizim havamız iyi olsun" yazdı.

    Canlandırdığı karakterlerle ilgili de samimi itiraflarda da bulunan Özdemir, "Ana akımı çok seviyorum. Özellikle bir karakter belirlemem doğru olmaz ama bilmediğim dünyalarda var olmak beni çok heyecanlandırır.

    "KENDİME DERSLER ÇIKARDIM"

    Oynadığım her karakter olaylara bakış açısı olarak birbirlerinden çok farklıydı. Dolayısıyla ben de okurken, canlandırırken çok şey öğrendim ve kendime dersler çıkardım." dedi.

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    Demet Özdemir, yatakta poz verdi #3

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