Demet Özdemir, yaz sezonunu açtı
ensonhaber.com

Demet Özdemir, Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.

Güzel oyuncu tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Pembe bikini giydi

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi.

Demet Özdemir, yaz sezonunu açtı

Kız arkadaşıyla yapan Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyonlu hesabından yayınladı.

Tek celsede bitti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Ağustos 2022'de evlendiği Oğuzhan Koç ile 8 Mayıs'ta tek celsede boşanmıştı.