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    Demet Özdemir, yazı getirdi

    'Güneş, çiçek, böcek' notuyla paylaşım yapan Demet Özdemir'in fotoğrafı çok beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:23
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    Demet Özdemir, yazı getirdi

    Ünlü oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen "Doğduğun Ev Kaderindir"in Zeynep'i Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden.

    "GÜNEŞ, ÇİCEK, BÖCEK"

    Özdemir, yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram'da 12,5 milyondan fazla takipçisi olan Demet Özdemir adeta yaz mevsimini getirdi. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa, "Güneş , çiçek , böcek" notunu düştü.

    Güneşli havayı fırsata çeviren Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Demet Özdemir, yazı getirdi #1

    Demet Özdemir, yazı getirdi #2

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