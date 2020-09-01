Demet Özdemir, yine dans etti

Demet Özdemir, yine dans etti

Oyunculuk kariyerinden önce dansçılık yapan Demet Özdemir'den yeni video geldi.

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir, bu aralar kendini dansa verdi.

Oyunculuktan önce dansçılık yapan Özdemir, hünerlerini arkadaşıyla çektiği videoda gösterdi. Dansını sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"O ZAMAN DANS"

Özdemir, yayınladığı videonun altına "O zaman dans" notunu düştü.

Demet Özdemir, yine dans etti VİDEO