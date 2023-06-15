Demet Özdemir, Yunanistan'dan ev aldı Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 1 milyon euro'ya ev aldığını doğruladı.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile boşanır boşanmaz tatile çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan tatili sırasında yatırım da yaptı.

Geçtiğimiz gün bir davete giden Demet Özdemir, 1 milyon euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı.

"Evi aldım"

Şimdilerde evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' dedi.

Ünlü oyuncu Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın almıştı.