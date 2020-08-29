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- Demet Özdemir'den dans paylaşımı
Demet Özdemir'den dans paylaşımı
Dans tutkusu ile bilinen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
- Haber Merkezi
- 29.08.2020 - 17:26
Dans etmeye doyamayan yetenekli oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.
"BİZ BİRAZ EĞLENDİK"
Dans ettiği anları Instagram hesabından, "Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notu ile paylaşan oyuncuya binlerce beğeni yağdı.
Demet Özdemir'den dans paylaşımı