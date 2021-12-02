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    Demet Özdemir'den dans videosu

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla hayranlarını büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 00:11
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 00:18
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    Demet Özdemir'den dans videosu

    Son zamanlarda sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrıldı iddialarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

    DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

    Güzel oyuncu, dans ettiği anların videosunu takipçileriyle paylaştı. Mini şortuyla ekranların karşısına geçen Demet Özdemir'in dansına beğeni ve yorum yağdı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Instagram'da hızla yayıldı.

    Demet Özdemir'den dans videosu

    Demet Özdemir den dans videosu #1

    Demet Özdemir den dans videosu #2

    Demet Özdemir den dans videosu #3

    Demet Özdemir den dans videosu #4

    Demet Özdemir den dans videosu #5

    Demet Özdemir den dans videosu #6

    Demet Özdemir den dans videosu #7

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