Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla hayranlarını büyüledi.

Son zamanlarda sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrıldı iddialarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, dans ettiği anların videosunu takipçileriyle paylaştı. Mini şortuyla ekranların karşısına geçen Demet Özdemir'in dansına beğeni ve yorum yağdı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Instagram'da hızla yayıldı.

Demet Özdemir'den dans videosu