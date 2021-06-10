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    Demet Özdemir'den havuz başı pozu

    Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte tatil yapan Demet Özdemir, mavi bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:04
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    Demet Özdemir'den havuz başı pozu

    Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de almıştı.

    "AŞK YARADI"

    Tatilden sık sık paylaşım yapan Özdemir, son olarak mavi bikinisiyle havuzun önünde boy gösterdi. Özdemir, mavi bikinili pozuyla hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Ünlü oyuncunun bu pozu aşka yorumlandı ve Özdemir'e "Aşk yaradı" yorumları yağdı.

    29 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Koç ile ilşkisi hakkında "Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum." demişti.

    Demet Özdemir den havuz başı pozu #1

    Demet Özdemir den havuz başı pozu #2

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