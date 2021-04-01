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    Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol'a veda

    Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılan İbrahim Çelikkol için duygusal bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 15:58
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    Demet Özdemir'den İbrahim Çelikkol'a veda

    İbrahim Çelikkol, başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı diziden ayrıldı. Özdemir, partnerine sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla veda etti.

    "BANA HEP DESTEK OLDUN"

    Beraber fotoğraflarını paylaşan Özdemir, "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize...

    "NE GÜZEL ADAMSIN"

    Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni... Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol ... Güle güle Mehdi Usta" yazdı.

    Demet Özdemir den İbrahim Çelikkol a veda #1

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