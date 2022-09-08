Demet Özdemir'den itiraf

Instagram hesabını aktif kullanan Demet Özdemir'den sosyal medya itirafı geldi.

Ünlü oyunu Demet Özdemir, iki yıldır birlikte olduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda hayatını birleştirmişti.

Gelinlik ve ayakkabı gündem olmuştu

Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törende üç farklı gelinlik giyen oyuncunun ilk seçimi sosyal medyada gündem olmuştu. Özdemir'in gelinliği, halı kaydırmaza benzetilmişti. Oğuzhan Koç'un da kalın tabanlı ayakkabıları çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz gün tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu.

Aşk hakkında konuşan ve üzülmekten korktuklarını için aşkını gizleyenlere seslenen Özdemir, sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini itiraf etti.

Oyuncu, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere seslendi:

"Duygularınızı saklamayın"

“Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi.”

Aşkın da artık tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü söyleyen Özdemir, şöyle dedi:

“Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda. Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor.”





"Takmıyorum diyemem"

Sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini itiraf eden oyuncu, konuyla ilgili; “Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü." ifadelerini kullandı.

