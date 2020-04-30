Demet Özdemir'den karantina güneşlenmesi

Lüks villasının bahçesinde güneşlenirken bir pozunu paylaşan güzel oyuncu, Demet Özdemir'in makyajsız ve doğal görüntüsü büyük beğeni aldı.

İnstagram hesabını akif olarak kullanan isimlerden olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan güzel oyuncu evinin bahçesinde güneşlenirken fotoğrafını paylaştı.

"GÜNEŞİ GÜLÜŞÜME SIĞDIRAMADIM"

Günlük hayatta makyaj yapmadığını ve doğallıktan yana olduğunu belirten Özdemir, bu paylaşımına 'Güneşi gülüşüme sığdıramadıysam' notunu ekledi.