Dolar
6.9766
0.387%
Euro
7.5966
0.4934%
Altın
1719.93
0.4033%
Borsa
101595.33
0%
G. Altın
385.251
0.6331%
Bitcoin
65077.78
5.1931%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Demet Özdemir'den karantina güneşlenmesi

    Lüks villasının bahçesinde güneşlenirken bir pozunu paylaşan güzel oyuncu, Demet Özdemir'in makyajsız ve doğal görüntüsü büyük beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 09:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Demet Özdemir'den karantina güneşlenmesi

    İnstagram hesabını akif olarak kullanan isimlerden olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan güzel oyuncu evinin bahçesinde güneşlenirken fotoğrafını paylaştı.

    "GÜNEŞİ GÜLÜŞÜME SIĞDIRAMADIM"

    Günlük hayatta makyaj yapmadığını ve doğallıktan yana olduğunu belirten Özdemir, bu paylaşımına 'Güneşi gülüşüme sığdıramadıysam' notunu ekledi.

    Görüş Bildir