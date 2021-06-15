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    Demet Özdemir'den kripto para açıklaması

    Demet Özdemir’in kripto para yatırımından yaklaşık 150 bin TL bir zarar ettiği iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 07:28
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 07:29
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    Demet Özdemir'den kripto para açıklaması

    Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatilde olan oyuncu Demet Özdemir’in dijital paraya yatırımından büyük zarar ettiği iddia edilmişti. Özdemir, iddialara açıklık getirdi.

    "HAYIR OLSUN"

    Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı: “Hayır olsun bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık”

    Demet Özdemir den kripto para açıklaması #1

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