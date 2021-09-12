Demet Özdemir'den sütyensiz pozlar

Son dönem tek düğmeli giyilen hırka modasına oyuncu Demet Özdemir de uydu. Sütyensiz pozlarını sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncuya binlerce beğeni yağdı.

Şu sıralar aşk sarhoşu olun oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da canlı tutmayı başarıyor.

Her yeni güne yeni pozlarla ‘merhaba’ diyen oyuncu, bu kez cesaretini konuşturdu.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ

Son dönem tek düğmeli giyilen hırka modasına uyan oyuncu, sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Göğüs ve bacak dekolteli kombini ile dikkat çeken Özdemir, 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Özdemir'e iltifat yorumlarının yanı sıra kalp ve ateş emojileri de yağdı.

AŞK VE İŞ HAYATI İYİ GİDİYOR

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile doludizgin bir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Güzel oyuncu Aşk Taktikleri adlı sinema filminde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşacak.

Geçtiğimiz günlerde filmin Kapadokya’daki çekimleri sona erdi.