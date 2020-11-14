Güzel oyuncu, kıvrak figürler sergilediği son paylaşımıyla yine kendisine hayran bıraktırdı.

Şu sıralar “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, yeni dans görüntüleriyle beğeni topladı.

Çocukluk döneminden bu yana dans etmeyi çok sevdiğini her daim dile getiren oyuncu, bu yeteneğini sergilemekten de kaçınmıyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çalıştığı özel ekiple olan bir klibini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Özdemir, binlerce beğeni aldı.

Demet Özdemir’den yeni dans paylaşımı İZLE

Oyunculuk kadar dansa olan becerisini de konuşturan Özdemir için “maşallah” yorumları yapıldı.