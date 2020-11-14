Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.35
0.08%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Demet Özdemir'den yeni dans paylaşımı

    Güzel oyuncu, kıvrak figürler sergilediği son paylaşımıyla yine kendisine hayran bıraktırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 10:25
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 11:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir'den yeni dans paylaşımı

    Şu sıralar “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, yeni dans görüntüleriyle beğeni topladı.

    Çocukluk döneminden bu yana dans etmeyi çok sevdiğini her daim dile getiren oyuncu, bu yeteneğini sergilemekten de kaçınmıyor.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Çalıştığı özel ekiple olan bir klibini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Özdemir, binlerce beğeni aldı.

    Demet Özdemir’den yeni dans paylaşımı İZLE

    Oyunculuk kadar dansa olan becerisini de konuşturan Özdemir için “maşallah” yorumları yapıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir