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    Demet Özdemir’den yeni dans videosu

    Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla takipçilerinden tam not alan Demet Özdemir’in fit hali de dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:45
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    Demet Özdemir’den yeni dans videosu

    Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişki sürdüren oyuncu Demet Özdemir’den yine iddialı, bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım geldi.

    Dansa olan tutkusuyla bilinen oyuncu, yeni video ile sevenlerinin karşısına çıktı.

    Kıvrak figürler sergileyen Özdemir’in mini kot şortuyla dans ettiği anlar, büyük beğeni topladı.

    BEĞENİ TOPLADI

    Dans performansıyla takipçilerinden tam not alan Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" yorumu yapıldı.

    Oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

    Demet Özdemir'den yeni dans videosu VİDEO

    Demet Özdemir’den yeni dans videosu #1

    Demet Özdemir’den yeni dans videosu #2

    Demet Özdemir’den yeni dans videosu #3

    Demet Özdemir’den yeni dans videosu #4

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