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    Demet Özdemir'i ağlatan hediye

    Hayranları, ünlü oyuncu Demet Özdemir için Kenya'da anaokulu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 16:15
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    Demet Özdemir'i ağlatan hediye

    Geçtiğimiz ay 29. yaş gününü kutlayan Demet Özdemir'e, hayranlarından anlamlı bir hediye geldi.

    KENYA'DA ANAOKULU AÇILDI

    Hayranları, oyuncu Demet Özdemir'in adına topladıkları bağışlarla Kenya'da bir anaokulu yaptırdı.

    Oynadığı yapımlarla yurt içi ve yurt dışında hatırı sayılı geniş hayran kitlesine sahip oyuncu, sevenlerinin bu jesti karşısında gözyaşlarına boğuldu.

    Demet Özdemir i ağlatan hediye #1

    Demet Özdemir i ağlatan hediye #2

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