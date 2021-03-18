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Demet Özdemir'i ağlatan hediye
Hayranları, ünlü oyuncu Demet Özdemir için Kenya'da anaokulu açtı.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 15:40
- Güncelleme : 18.03.2021 - 16:15
Geçtiğimiz ay 29. yaş gününü kutlayan Demet Özdemir'e, hayranlarından anlamlı bir hediye geldi.
KENYA'DA ANAOKULU AÇILDI
Hayranları, oyuncu Demet Özdemir'in adına topladıkları bağışlarla Kenya'da bir anaokulu yaptırdı.
Oynadığı yapımlarla yurt içi ve yurt dışında hatırı sayılı geniş hayran kitlesine sahip oyuncu, sevenlerinin bu jesti karşısında gözyaşlarına boğuldu.