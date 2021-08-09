Demet Özdemir'in elbisesi beğenilmedi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kıyafetleri yine gündeme geldi.

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kıyafetlerinin fiyatlarıyla konuşuluyor.

Özdemir, son olarak sarı elbisesiyle gündeme geldi. Güzel oyuncu, 15 bin TL'lik elbisesinin altına 345 TL'lik bir sandalet giydi.

"RÜKÜŞSÜN"

Özdemir'in bu pahalı kıyafeti çoğu takipçi tarafından rüküş bulunurken elbisenin fiyatı da abartı bulundu. Özdemir'in elbisesine dair kullanıcılar "Bu ne rüküşlük", "Bu fiyata on tane güzel elbise alınır" yorumlarından bulundu.