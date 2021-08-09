Euro
10.1661
0.11%
Dolar
8.6324
0.19%
Altın
484.36
-0.85%
Borsa
1.435
0%
Bitcoin
373.747
-2.17%
EXEN Coin
23.62
1.15%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Demet Özdemir'in elbisesi beğenilmedi

    Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kıyafetleri yine gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir'in elbisesi beğenilmedi

    Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kıyafetlerinin fiyatlarıyla konuşuluyor.

    Özdemir, son olarak sarı elbisesiyle gündeme geldi. Güzel oyuncu, 15 bin TL'lik elbisesinin altına 345 TL'lik bir sandalet giydi.

    "RÜKÜŞSÜN"

    Özdemir'in bu pahalı kıyafeti çoğu takipçi tarafından rüküş bulunurken elbisenin fiyatı da abartı bulundu. Özdemir'in elbisesine dair kullanıcılar "Bu ne rüküşlük", "Bu fiyata on tane güzel elbise alınır" yorumlarından bulundu.

    Demet Özdemir in elbisesi beğenilmedi #1

    Demet Özdemir in elbisesi beğenilmedi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir