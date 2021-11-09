Demet Özdemir’in pahalı kombini

Pahalı kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, son kombiniyle de sosyal medyada konuşuldu.

Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Demet Özdemir’in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Mini bir etek giyen Demet Özdemir, altına ise uzun çizme tercih etti.

ÇANTA 25 BİN 200 TL

Demet Özdemir’in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL. Demet Özdemir’in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL.