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    Demet Özdemir’in pahalı kombini

    Pahalı kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, son kombiniyle de sosyal medyada konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:51
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    Demet Özdemir’in pahalı kombini

    Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Demet Özdemir’in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

    Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Mini bir etek giyen Demet Özdemir, altına ise uzun çizme tercih etti.

    Sevilen oyuncu Demet Özdemir'in büyük beğeni toplayan tarzı FOTO GALERİ

    ÇANTA 25 BİN 200 TL

    Demet Özdemir’in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL. Demet Özdemir’in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL.

    Demet Özdemir’in pahalı kombini #1Demet Özdemir’in pahalı kombini #2Demet Özdemir’in pahalı kombini #3

    Demet Özdemir’in pahalı kombini #4

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