Demet Özdemir, siyah bodysiyle poz verdi

Demet Özdemir’in ayna karşısında seksi siyah bodysiyle verdiği poz olay oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, hem iş hem de aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Özdemir, şimdi de ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayda konuşuldu. 29 yaşındaki oyuncunun, kısa sürede binlerce beğeni alan siyah bodysiyle yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Demet Özdemir'in siyah bodysiyle yaptığı paylaşımı kimi takipçileri çok beğenirken kimileri ise hiç beğenmedi.