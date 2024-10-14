Demet Özdemir'in son pozlarına Oğuzhan Koç yorumları yağdı

Haber Merkezi
Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı.
SEVİYORLAR
Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı. Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum." diye paylaştı.
Bu pozlardan kısa süre sonra Oğuzhan Koç'un 8 ay evli kaldığı oyuncu Demet Özdemir'den de pozlar geldi.
"MANİDAR"
Yatakta pozlar veren ve ayna selfie'si çeken Demet Özdemir'e yorum yağdı. Özdemir'i görenler kendini tutamadı. Güzel oyuncunun pozlarına "Zamanlama manidar", "Oğuzhan'a mesaj?" yorumları yapıldı.
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