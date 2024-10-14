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Demet Özdemir'in son pozlarına Oğuzhan Koç yorumları yağdı

Demet Özdemir'in son pozlarına Oğuzhan Koç yorumları yağdı Oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çiftin aşk pozları gündemdeyken eski eş Demet Özdemir'den yeni bir atak geldi. Yatakta pozlar veren Özdemir'e yorumlar da gecikmedi.