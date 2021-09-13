Demet Şener: Biz kadınlar tüm bakımları kendimiz için yapıyoruz

Daha önce Yunanistan ve Amerika'da yaşadığını söyleyen Demet Şener, Türk kadınının temiz ve bakımlı olduğunu söyledi.

Eski manken Demet Şener, İstanbul'da düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı’na konuşmacı olarak katıldı.

TÜRK KADININI DEĞERLENDİRDİ

Muhabirlerle sohbet eden Şener, “Türkiye’deki kadınlar genel olarak çok bakımlı. Yunanistan ve Amerika’da da yaşadım. Bizler onlardan çok daha temiz ve bakımlıyız. Biz kadınlar tüm bakımları kendimiz için yapıyoruz, erkekler için değil” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ AYNI OKULDA BİLE DEĞİL"

İşadamı Tolga Arman’la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, Arman’ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını ise yalanladı: “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış.”