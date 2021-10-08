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    Demet Şener, eski fotoğrafını paylaştı

    25 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Demet Şener, duygularını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 10:23
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    Demet Şener, eski fotoğrafını paylaştı

    Geçtiğimiz Mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan eski manken Demet Şener, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "PARİS"

    Şener, 19 yaşında çekilen fotoğrafını paylaştı. İki çocuk annesi Şener, fotoğraf karesinin altına "Yıl 1996... Yaş 19... İlk yurt dışı defilem. Paris! Bu mesleği çok seviyorum bana harika anılar bıraktı" notunu düştü.

    44 yaşındaki ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Demet Şener, eski fotoğrafını paylaştı #1

    Demet Şener, eski fotoğrafını paylaştı #2Demet Şener, eski fotoğrafını paylaştı #3

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