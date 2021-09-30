Demet Şener: İbrahim Kutluay ile görüşmek zorundayız

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkında konuştu.

Eski manken Demet Şener, önceki gün spor hocasıyla Bebek’te görüntülendi. Kuaför sonrası yemek yemeye gittiğini söyleyen Şener, açıklamalarda bulundu.

44 yaşındaki eski manken, yeni sevgilisi Tolga Arman’la kızı İrem’i tanıştırdığı iddialarına, "Böyle bir şey yok. Ben bunu daha önce de söyledim." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Olaylı şekilde boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay ile arasındaki buzların eridiği hatırlatılan eski Şener, "Çocuklarımız var, görüşmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.