Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15 oldu! Aynı babası 2 çocuk annesi Demet Şener, oğlu Ömer'in yeni yaşına özel paylaşım yaptı. Ömer'i herkes babası İbrahim Kutluay'a benzetti.

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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay, genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.

'Babasının kopyası'

Babasının izinden giden Ömer Kutluay şimdi de yeni yaşını kutladı. 15 yaşına basan Ömer'i görenler, 'Babasının kopyası' demeden geçemedi.

Demet Şener, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

"Hayallerin hep gerçek olsun"

Şener, oğlu ile bir karesini paylaşarak; 'Ömerim iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan, küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden, bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım.' notunu düştü.

'Ömer aynı babası',

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Ömer aynı babası', 'Babasının kopyası olmuş', 'Maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.