Demet Şener: Kimseyi takmıyorum

Demet Şener, güzellik yarışmalarıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Mankenliği bıraksa da gündemden düşmeyen isimler arasında yer alan Demet Şener, jüri üyeliği yaptığı Miss Turkey yarışmasının kraliçelerine gelen eleştiriler hakkında konuştu.

"İngilizce bilmeyenler var"

1995 Türkiye Güzeli olan Şener, “Eleştiri yapılırken bazı konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi.

Yurt dışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80-90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız.” diye konuştu.

"Takmıyorum"

Yarıştığı yıl jüriden tam puan aldığını söyleyen Demet Şener, "Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla, karakterli olarak yaşıyorum.

Kimseye verecek hesabım yok. Ama genç kızlar bundan etkilenebilirler. O yüzden eleştirinin dozunu ayarlamak gerekiyor. Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Birinciyseniz eleştirilirsiniz. 19’uncu olsanız eleştirilmezsiniz.” dedi.

Miss Turkey birincisi: Nursena Say, Miss Turkey ikincisi: Aleyna Şirin, Miss Turkey üçüncüsü: Selin Erberk Gurdikyan.