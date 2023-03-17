Demet Şener: Kızımla gardırobumuz bir Güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilen İrem Kutluay büyüdü.

Eski manken Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var. Kızı İrem Kutluay, şimdilerde 17 yaşında. İrem'in şimdiden boyu annesini 1 santim geçti, 1.78 oldu.

"Kızımla beraber giyiniyoruz"

Şener, dün kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızıyla bir örnek giyinen Demet Şener, yayınladığı kareye şu notu düştü:

"Ben de onunkileri giyiyorum"