Demet Şener: Kızımla gardırobumuz bir

Eski manken Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var. Kızı İrem Kutluay, şimdilerde 17 yaşında. İrem'in şimdiden boyu annesini 1 santim geçti, 1.78 oldu.
"Kızımla beraber giyiniyoruz"
Şener, dün kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızıyla bir örnek giyinen Demet Şener, yayınladığı kareye şu notu düştü:
"Ben de onunkileri giyiyorum"
"İrem artık benim gardırobumu kullanmaya başladı. Neyim varsa, onun. Elbiselerimi kızımın üzerinde görmek çok hoşuma gidiyor, gurur veriyor. Bu arada ben de zaman zaman İrem'in spor kıyafetlerini giyiyorum"