Demet Şener: Sevgililerimizin gelirini araştırmıyoruz

Gerçek aşkı sonunda bulduğunu söyleyen Demet Şener, Çağla Şıkel’in açıklamalarına destek verdi.

İki çocuk annesi eski manken Demet Şener, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi.

"FAKİR DE OLUR"

Şener, Çağla Şıkel'ın "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim." açıklamasının hatırlatılması üzerine çarpıcı ifadeler kullandı. 44 yaşındaki Şener, nasıl formda kaldığı da paylaştı.

"AŞK GÜZEL ŞEY"

Şener, "Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın, onu anlatmak istemiş. Başka bir şey dediğini zannetmiyorum. Aşk bu, kiminle olursa olsun aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Tabii karşımızdaki insanın herhalde pusulasını araştırmıyoruz, onu demek istedi Çağla..." ifadelerini kullandı.

"BU GERÇEK"

“Gerçek aşkı buldum.” dediği Tolga Arman ile 3 aydır birlikte olan Demet Şener, "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum." cevabını verdi.