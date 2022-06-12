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    Demet Şener: Utanılacak bir şey yapmıyorum

    Sevgilisi Tolga Arman'la öpüştüğü tablonun önünde poz veren ve eleştirilen Demet Şener, "Saman altından su yürütmüyorum, utanılacak hiçbir şey yapmıyorum" ifadelerini kullandı.
    • 12.06.2022 - 11:12
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    Demet Şener: Utanılacak bir şey yapmıyorum

    Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile dudak dudağa resmedildiği bir tabloyu, çocuklarıyla yaşadığı evin baş köşesine astı.

    Şener, tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozlara "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için." notunu yazdı.

    Ünlü mankenin bu pozu sonrası sosyal medya üzerinden eleştiriler peş peşe geldi.

    Sessizliğini bozan Şener, tablo hakkında konuştu ve "Utanmıyorum" dedi.

    Demet Şener'den yeni açıklama

    Önceki gün bir hazır giyim markasının davetine katılan Demet şunları söyledi:

    “Ben her şeyi dürüstçe yaşıyorum. Saman altından su yürütmüyorum, utanılacak hiçbir şey yapmıyorum.

    Çocuklarım yalan dolan yerine, gerçek aşkı sevgiyi görsünler. Bir kadının gözlerinin içine bakan, annelerini mutlu eden bir insan var orada.”

    Demet Şener: Utanılacak bir şey yapmıyorum #1

    Demet Şener: Utanılacak bir şey yapmıyorum #2

    Demet Şener: Utanılacak bir şey yapmıyorum #3

    Demet Şener: Utanılacak bir şey yapmıyorum #4


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