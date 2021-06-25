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    Demet Şener, yaşlanmıyor

    İş hayatına atılan Demet Şener, çalışmaya ara verdi ve tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 11:44
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    Demet Şener, yaşlanmıyor

    İş hayatına atılan eski manken Demet Şener, çalışmaya ara verdi ve tatile çıktı. Şener, çocuklarıyla tatilde. Şener, Instagram'dan tatilden bir fotoğrafını paylaştı.

    "RENGİM KIRILDI"

    Plajda kızı İrem’in çektiği bir kareyi Instagram’da “Rengim biraz kırıldı sanki” notuyla paylaştı.

    1995 Türkiye Güzeli Demet Şener’in o dönemdeki bir fotoğrafıyla bu görüntüsü karşılaştırıldı ve herkes “Şimdi çok daha iyi görünüyor” diye yorum yaptı.

    Demet Şener, yaşlanmıyor #1

    Demet Şener, yaşlanmıyor #2

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