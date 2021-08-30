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    Demet Şener yeni aşkı Tolga Arman'la görüntülendi

    Geçtiğimiz aylarda ikinci evliliğini noktalayan eski manken Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:14
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    Demet Şener yeni aşkı Tolga Arman'la görüntülendi

    Basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, bu yılın başlarında ikinci evliliğini de sonlandırmıştı.

    Demet Şener, 7 ayın sonunda gönlünü yine iş dünyasından bir isme kaptırdı.

    İki çocuk annesi Şener, Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.

    ÇİFT İSTANBUL GECELERİNDE

    Şener ve Arman çifti, önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

    OBJEKTİFLERDEN KAÇAMADILAR

    Baş başa yemeğe çıkan ikili, restoran çıkışı gazetecilere yakalanmamak için mekanın arka kapısından çıkmak istedi ancak başarılı olamadı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan eski manken Şener, sevgilisinin aracıyla bölgeden uzaklaştı.

    Demet Şener yeni aşkı Tolga Arman la görüntülendi #1

    Demet Şener yeni aşkı Tolga Arman la görüntülendi #2

    Demet Şener yeni aşkı Tolga Arman la görüntülendi #3

    Demet Şener yeni aşkı Tolga Arman la görüntülendi #4

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