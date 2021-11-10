Demet Şener'den evlilik açıklaması

Önceki akşam bir otelde gerçekleşen organizasyonda sunuculuk yapan Demet Şener, yeni ilişkisi hakkında açıklama yaptı.

Cenk Küpeli ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Tolga Arman ile birlikteliği geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da belgelenen Demet Şener, evlilik iddiaları hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Arman ile Kapadokya'da tatil yapan Şener, evlenmeden de mutlu olunabileceğini ifade etti. Demet Şener, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

"Çok güzel gidiyor, benim en büyük hayalimdi balonla uçmak. Onu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Böyle güzel mutluyuz, bir farkı yok. Gönülden bağ olunca onun bir farkı olmuyor."

Sevgilisi ile birlikte objektif karşısına geçen Demet Şener, mutluluk pozlarını, "Harika bir tatilin ardından..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaşmıştı. Takipçileri, eski mankenin gönderilerini beğeni yağmuruna tutarken, Şener'in parmağındaki tektaş da dikkatlerden kaçmamıştı.