Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli ayrılık acısı çekiyor

Demet Şener’den 12 Ocak’ta boşanan Cenk Küpeli, dün İstanbul’da tek başına fotoğrafını paylaştı.

Haziran 2019'da evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli, geçtiğimiz haftalarda ani bir şekilde boşandı.

Ayrılığın nedeni 43 yaşındaki Şener'in 35 yaşındaki Cenk Küpeli'den "Kariyerime odaklanacağım" diyerek bebek sahibi olmak istememesiydi.

"SEN YOKSUN"

Küpeli, önceki günkü paylaşımıyla halen aşk acısını çektiğini ima etti. İstanbul manzarasında tek başına çekilmiş bir karesini paylaşan Küpeli, fotoğrafa da Nazım Hikmet'in şu şiirini not düştü:

"Sen yoksun, yeryüzünün en güzel şehirlerinden biri boşaldı içinden elini çektiğin bir eldiven gibi boşaldı."