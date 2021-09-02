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    Demi Rose'un güneş keyfi

    Göğüs dekoltesini sergileyen Demi Rose güneşin keyfini çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 14:00
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    Demi Rose'un güneş keyfi

    Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 26 yaşındaki model Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığıson paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

    Ünlü model, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu. Özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.

    ŞEFFAF BİKİNİ

    Yaz tatili için İbiza’yı tercih eden güzel, yaz boyu sahillerden paylaşım yapmaya devam etti. Rose, geçtiğimiz salı günü de, tatilden şeffaf mayolu paylaşımda bulunmuştu.

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