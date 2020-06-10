Dolar
6.7866
-0.153%
Euro
7.7278
0.2308%
Altın
1723.65
0.4996%
Borsa
110006.75
0.7051%
G. Altın
375.859
0.3411%
Bitcoin
65831.96
-0.6272%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Demet Evgar'ı arı soktu

    Oyuncu Evgar, sosyal medya paylaşımında arı sokmasının ardından şişen dudağı için "Botoks değil, dolgu yaptırdım" diyerek, izleyenleri güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 14:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Demet Evgar'ı arı soktu

    Oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabı üzerinden talihsiz geçen bir gününü anlattı.

    Paylaşımında, kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü belirten Evgar, yaşadığı o anları ise ti'ye aldı.

    "DOLGU YAPTIRDIM"

    Arı sokmasının ardından dudağı şişen oyuncu, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım." dedi.

    Demet Evgar'ı arı soktu

    "NAZAR KONSEPTLİ BİR GÜNDÜ"

    Evgar, paylaşımına şu notu da ekledi:

    "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı terliğimin içinin üstüne saklandığından kendisi tarafından ikinci kez bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim."


    Görüş Bildir