Oyuncu Evgar, sosyal medya paylaşımında arı sokmasının ardından şişen dudağı için "Botoks değil, dolgu yaptırdım" diyerek, izleyenleri güldürdü.

Oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabı üzerinden talihsiz geçen bir gününü anlattı.

Paylaşımında, kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü belirten Evgar, yaşadığı o anları ise ti'ye aldı.

"DOLGU YAPTIRDIM"

Arı sokmasının ardından dudağı şişen oyuncu, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım." dedi.

Demet Evgar'ı arı soktu

"NAZAR KONSEPTLİ BİR GÜNDÜ"

Evgar, paylaşımına şu notu da ekledi:

"Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı terliğimin içinin üstüne saklandığından kendisi tarafından ikinci kez bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim."