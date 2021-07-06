Deniz Akkaya: Alkol almıyorum

Çarpıcı açıklamalarının yanı sıra kusursuz fiziğiyle de yıllara meydan okuyan 43 yaşındaki 1 çocuk annesi Deniz Akkaya, fiziğini sırrını verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozlarla adından sık sık söz ettiren eski manken Deniz Akkaya, nasıl belsndiğini anlattı.

Akkaya, 3 öğün beslendiğini ve sporuna çok dikkat ettiğini belirtti. Bol su tüketimine de önem veren Akkaya, her sabah aç karnına kereviz sapı suyu içtiğini söyledi.

"SIFIR ALKOL"

Akkaya, 'Üç gün boks, üç günde atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı 3 öğün besleniyorum' dedi.

Beslenme düzeni hakkında da bilgi veren Akkaya, "Ara öğünü kesinlikle kaldırdım" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum."