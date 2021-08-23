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    Deniz Akkaya cezaevine girdi

    Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 13:41
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    Deniz Akkaya cezaevine girdi

    Ünlü manken Deniz Akkaya, cezaevine girdi. Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak.

    Akkaya'nın avukatı, sosyal medya hesabından haberi doğrular bir açıklama yaptı:

    "TESLİM OLDU"

    "Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur.

    Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.

    DENİZ AKKAYA VEKİLİ AV. MUHAMMED FATİH TAŞCI"

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