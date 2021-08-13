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    Deniz Akkaya: Şişmanlarla arkadaşlık etmiyorum

    Geçtiğimiz yıllarda, "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" diyen Deniz Akkaya, katıldığı bir programda cümlelerinin arkasında olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 05:27
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 09:39
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    Deniz Akkaya: Şişmanlarla arkadaşlık etmiyorum

    Verdiği demeçler ile sık sık konuluşan oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Youtube'da katıldığı programda söylediği cümlelerle gündem oldu.

    Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu.

    Ünlü oyuncu, iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını tekrarladı.

    O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu ifade etti.

    Deniz Akkaya: Şişmanlarla arkadaşlık etmiyorum #1

    "ŞİŞMANLARLA GÖRÜŞMÜYORUM"

    Akkaya, "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksilerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" dedi.

    Deniz Akkaya: Şişmanlarla arkadaşlık etmiyorum #2

    "İYİ Kİ ÇILGIN YAŞAMIŞIM"

    Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirten Akkaya, "Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum" diye konuştu.

    Deniz Akkaya: Şişmanlarla arkadaşlık etmiyorum #3

    "UÇUK BİR TİPİM"

    Akkaya ayrıca, "Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. 'Kırkından sonra azanı teneşir paklar' diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız" açıklamasında bulundu.

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