Deniz Akkaya: Şişmanlarla arkadaşlık etmiyorum

"İYİ Kİ ÇILGIN YAŞAMIŞIM"

Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirten Akkaya, "Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum" diye konuştu.

"UÇUK BİR TİPİM"

Akkaya ayrıca, "Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. 'Kırkından sonra azanı teneşir paklar' diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız" açıklamasında bulundu.