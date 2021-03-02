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    Deniz Akkaya, hastaneden çıktı

    Koronavirüse yakalanınca hastaneye kaldırılan Deniz Akkaya, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 08:18
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    Deniz Akkaya, hastaneden çıktı

    Manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Virüsün etkilerine dayanamadığını söyleyen Akkaya, tedavisine hastanede devam ediyordu.

    "KALICI HİÇBİR HASAR KALMADI"

    Bugün hastaneden taburcu olduğunu kaydeden Deniz Akkaya, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.

    Ünlü manken hikayesinden yer verdiği paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Sağlıkla eve döndüm. Tüm kalpten soran, arayan herkese kalp"

    Deniz Akkaya, hastaneden çıktı #1

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