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    Deniz Akkaya hastaneye yattı

    Koronavirüse yakalandığını duyuran Deniz Akkaya, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından hastaneye yattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 07:26
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    Deniz Akkaya hastaneye yattı

    Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak, ’Salgının kucağına düştüm’ notunuyla koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evde gerçekleştiğini belirtmişti.

    EVDE OLMADI

    Akkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Akkaya, yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi, “Evde beceremedim. Israr etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım” ifadelerini kullandı.

    Akkaya, daha sonra ise ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğini ve zaman zaman öksürük krizine girdiğinin de bilgisini verdi.

    Deniz Akkaya hastaneye yattı #1

    Deniz Akkaya hastaneye yattı #2

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