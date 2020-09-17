Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci’nin çocuk kavgası

Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci’ye sert tepki gösteren Deniz Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor” dedi.

UçanKuş TV’nin Canlı Masa programında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi.

Deniz Akkaya, Ciğerci’nin Bodrum’daki evinde ‘eltisi’ diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı.

Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.

"HAPSE DE GİRERİM"

Ciğerci, “Sizin canınız sıkılıyor galiba Deniz Hanım… Şu anda ne hamile olan biri var ne de taşıyıcı anne. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım, istersem taşıyıcı annelik yaptırır hapse de girerim. Size ne?” dedi.

Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında 'senin çocuğun olmaz' tartışması İZLE

Bunun üzerine Deniz Akkaya, “Herkes annelik normlarına uygunsa anne olabilir. Bu kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken, taşıyıcı anneliğin Türkiye’de kanuna uygun olup olmadığını araştırmadınız mı?” diye sordu.

"SENİN ÇOCUĞUN OLAMAZ"

“Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz” diyen Ciğerci’ye karşılık veren Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” şeklinde konuştu.

Bu sözler Selin Ciğerci’yi daha da çıldırttı.

Ciğerci, “Kızınla mayolu fotoğraflarını yayınlıyorsun. Onun reklamını yapıyorsun. Sana ne benim isteklerimden.” dedi.