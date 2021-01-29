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    Deniz Akkaya, Tuğba Özerk’in annesine 8 bin TL tazminat ödeyecek

    Deniz Akkaya, sunduğu programda, Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'ye canlı yayında "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sormuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 10:13
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    Deniz Akkaya, Tuğba Özerk’in annesine 8 bin TL tazminat ödeyecek

    5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlayan Akkaya, aralarında geçen konuşma sırasında Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye soru sormuştu.

    ANNE DAVA AÇTI

    Sorduğu soru üzerine Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Günay Kapani, şikayetinin ardından eski mankene tazminat davası açmıştı.

    O günden beri süren davanın son celsesi dün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.

    MAHKEME DENİZ AKKAYA'YI SUÇLU BULDU

    Akkaya’nın avukatı “Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur” diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme, Deniz Akkaya’yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.

    Deniz Akkaya, Tuğba Özerk’in annesine 8 bin TL tazminat ödeyecek #1

    Deniz Akkaya, Tuğba Özerk’in annesine 8 bin TL tazminat ödeyecek #2

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