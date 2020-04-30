Deniz Akkaya ve kereviz sapları

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, karantina günlerinde sağlıklı kalabilmek adına önerilerde bulundu.

Zamanının çoğunu spor yaparak geçiren eski manken Deniz Akkaya, hayalindeki vücuda sonunda kavuştu.

Karantina döneminde sağlığını korumak adına kereviz sayı suyu kürü yaptığını söyleyen Akkaya, bu konuda takipçilerine önerilerde bulundu.

Karantina günlerini daha sağlıklı geçirmek adına neler yapabileceklerini söyleyen Akkaya, şu paylaşımda bulundu:

"Koronavirüs izolasyon dönemi devam ederken… Koronavirüs ile başa çıkmak, tanışmak zorunda kalırsak hızla ve hasarsız atlatmak için 2 olmazsa olmazımız var dostlar;

"HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"

Hareket etmek zorundayız, bu su gibi bir zorunluluk bedenimiz için… Oksijen kapasitemiz daraldı, ister istemez daha çok yemeğe eğilim var. Sosyal medya sürekli bir tüketime şimdi de beslenme konusunda iteklemekte… Ancak pozitif yönde değil…

"VİCDANIMI DİNLİYORUM"

Vicdanım insanlari iyiye yönlendirme konusunda elini taşın altına koy demekte. Evde mümkünse balkon, teras, çatı veya bahçede nefesi ciğerlerimize kadar hissederek hareket etmemiz için sizi tekrar dürtüklemek isterim.

"EKMEK SEVDASI VAR"

Diger konu beslenme; evet bir ekmek yapma sevdası gidiyor ama bizi bu dönem ve öncesinde koruyacak kollayacak olanlar proteinler, sebze ve meyveler… Bu dönemde tanıştığım kereviz sapı suyu kürü ile bundan sonra yola devam…

"KEREVİZİ SEVMEM AMA..."

Aslen ben kereviz yemeğini hiç sevmem ancak suyunu özellikle sabah aç karnına saf olarak içmenin yararlarını internette okudukça çok etkilendim ve hemen katı meyva sıkacağımı sipariş ettim ve küre başladım.

"ŞİFA DİLİYORUM"

14 gün oldu ve sizlere sonuçları açıklıyorum; Kabızlık, şişkinlik geçti, çok rahat uyumakta ve sabah bomba gibi kalkmaktayım, cildim pırıl pırıl oldu.

Şifa olmasını diliyorum herkese! Havalar ısındı, sağlıkla, daha güçlü, daha dirençli yeni versiyonlarımız ile hayata karıştığımız anlarda sabahları kereviz sapı sularımızı tokuşturmak ümidiyle…